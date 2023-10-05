Esenyurt'ta cami inşaatından hırsızlık yapan şahıs, mahallelinin evini böyle taşladı

Esenyurt’ta yapımı devam eden cami inşaatından hırsızlık yaptığı sırada mahalle sakinlerinden biri uyarınca evini taşlayan şahıs gözaltına alındı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre özel bir şirket tarafından yapımı uzun zamandır devam eden caminin inşaatında haftalardır yaşayan şahıs, inşaat alanındaki demirleri çaldı. Bir süre sonra caminin pencerelerindeki camları da çalan şüpheli, camlardan birini inşaatın yanındaki yola düşürdü. Yol kenarındaki insanlar tuzla buz olan camdan yaralanmaktan kıl payı kurtulurken olayı gören mahalle sakini Yasin Karadeniz, evinin penceresinden şahsa bağırarak uyardı. Karadeniz’e küfrederek karşılık veren şüpheli, eline aldığı taşları apartmana fırlatmaya başladı. Taşlar iki evin penceresine isabet ederken kırılan camlar çocuk odasına dağıldı. Bir diğer taş ise sokak esnafının park halindeki aracının ön camını kırdı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin binaları taşladığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

“Mahalle sakinlerini ve esnafını rahatsız ediyorlar”

Aracına taş isabet eden esnaf Serkan Alaca, “Burada bir camii inşaatı var. Belli bir süre yapım aşamasında ve bir türlü bitmedi. Kendini bilmeyen insanlar burayı uğrak haline getirdi. Madde mi kullanıyorlar bilmiyorum ama burada mahalle sakinlerini ve esnafını rahatsız ediyorlar. Burada müşterilerimizle konuştuğumuz esnada bir gürültü ile dışarı çıktık. Çıktığımızda şahsın sokağa cam attığını ardından inşaatta bulduğu taş ile komşumuzun binasına ve ortağımın aracına fırlattığını gördük. Burada polis ekiplerini bilgilendirdik ve şahsı yakaladılar” dedi.

"Evimizi taşlamaya başladı"

Evinin penceresine cam isabet eden Yasin Karadeniz, “Burada 5-6 yıldır devam eden bir inşaat çalışması var. Madde kullananlar sürekli giriyor. Durup evimizi izliyorlar. Eşim ve ben rahat edemiyoruz. Demirleri çalıyor, 2 haftadır inşaatta yaşıyor. Bu sabah camilerin pencerelerini çıkarmış ve en sonuncuyu ana yola düşürdü. Anne ile bebek arabası ile beraberken yanlarına düştü. Ben de kendisine bağırdım. Bunun üzerine küfür etti ve evimizi taşlamaya başladı. Şahıs şu an karakolda, gözaltına alındı” şeklinde konuştu.