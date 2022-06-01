Esenyurt'ta çete liderine nefes kesen operasyon

Esenyurt'ta rast gele havaya ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Suç örgütü lideri Mehmet Veysi D. olduğu öğrenilen şahısın adamları kargaşa çıkartılarak kaçırılmak istendi. Durumu fark eden polis ekipleri Veysi D. ile birlikte 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

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  • 01.06.2022 09:02
  • Güncelleme: 01.06.2022 09:18
Esenyurt'ta çete liderine nefes kesen operasyon
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Esenyurt’ta rast gele havaya ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Suç örgütü lideri Mehmet Veysi D. olduğu öğrenilen şahısın adamları kargaşa çıkartılarak kaçırılmak istendi. Durumu fark eden polis ekipleri Veysi D. ile birlikte 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Esenyurt Çınar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, bir kişinin rast gele çevreye ateş açtığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olayın yaşandığı sitede güvenlik kamerası çalışması başlatan ekipler, şahsın onlarca suç kaydı bulunan çete lideri Mehmet Veysi D. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro ve Polis Özel Harekat Ekipleri, Veysi D.’nin yaşadığı siteye nefes kesen bir operasyon başlattı. Koçbaşı ile evinin kapısı kırılan şahıs, polis ekiplerine teslim olmamak için zorluk çıkarırken kısa sürede etkisiz hale getirildi.

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Kargaşa çıkarılarak kaçırılmak istendi

Esenyurt Asayiş Büro ve Polis Özel Harekat ekiplerinin nefes kesen operasyonu ile kıskıvrak yakalanan şahıs, gözaltına alındı. Polis ekipleri nezaretinde evinden çıkarılan şahıs, site bahçesinde kaçırılmak istendi. Mehmet Veysi D.’nin adamı olduğu söylenen Gökhan A., Yusuf A., Hasan G. Zülküf Ö. İsimli dört şahıs, kargaşa çıkartarak şahsı kaçırmaya çalıştı. Polis ekiplerinin durumu erkenden fark etmesi üzerine kısa sürede yakalanan dört şahısta gözaltına alınarak karakola götürüldü. Aksiyon filmlerini aratmayan o operasyon sahneleri ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA

SHA Editör
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