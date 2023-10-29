Esenyurt'ta Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı

Esenyurt’ta Cumhuriyet’in 100.yılı dolayısıyla Cumhuriyet Korteji ile başlayan etkinlikler, DJ performansı ve ünlü rapçi Sagopa Kajmer’in konseriyle devam etti. Konser öncesinde sahneye çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, cumhuriyetin önemine vurgu yaparken, Filistin için barış çağrısında bulundu.

Tüm yurtta geniş çaplı etkinliklerle kutlanan Cumhuriyet’in 100. yılı Esenyurt’ta da büyük ilgiyle karşılandı. Binlerce Esenyurtlu bayrakları ile caddeleri doldururken, etkinlikler “Cumhuriyet Korteji” ile başladı. Ardından Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda DJ performansı ve ünlü rapçi Sagopa Kajmer sahne aldı. Alanı dolduran binlerce vatandaş dolasıya eğlenirken, renkli dakikalar yaşandı.

“Anadolu coğrafyası da yerini cumhuriyete devretti”

Etkinlikte konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Anadolu coğrafyası birçok imparatorluğun ana yurdudur. Ama 100 yıl önce imparatorluklar görevi son bulduğu için yerlerini Cumhuriyetlere devrediyordu. Anadolu coğrafyası da yerini cumhuriyete devretti. Emperyalizm, cumhuriyetler yaşamasın diye büyük çabalar sarf etti. Birçok sorunu olan cumhuriyetin evlatları o zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde cumhuriyeti kurdular, büyük başarılara imza attılar. Bu başarılar inançla, birlikle, çalışmayla oldu. O günden bu güne çevre coğrafyalarda eğer büyük sorunlar olmadıysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığından kaynaklıdır” dedi.

“Katliamı yapanları kınıyorum, lanetliyorum”

Filistin’de yaşanan İsrail saldırılarını eleştiren Bozkurt, “Bugün dünyada birçok savaşların eşiğindeyiz. Bugün Filistin’de bir katliam yaşanıyor. Oradaki kardeşlerimizle birlikte yüreklerimiz. Katliamı yapanları kınıyorum, lanetliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda bu savaşlar bitecek” diye konuştu.