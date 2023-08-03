Esenyurt'ta denetimlerde bir şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı

Esenyurt'ta polis ekiplerinin Asayiş ve Dar Alan Uygulamasında durdurulan motosikletli şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı. Şahıs ekiplerce gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Esenyurt'ta denetimlerde bir şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı
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Esenyurt’ta polis ekiplerinin "Asayiş ve Dar Alan Uygulaması"nda durdurulan motosikletli şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı. Şahıs ekiplerce gözaltına alınarak karakola götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde "Asayiş ve Dar Alan Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamada polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurarak, kimlik ve ruhsat kontrolü yaptı. Durdurulan şahısların üstleri ve araçlar aranırken, kontroller sırasında motosikletli bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. Polis ekipleri şahsı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Ekip aracına bindirilen şahıs Kıraç Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.