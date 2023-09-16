Esenyurt'ta dilencilere operasyon

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yakalanan dilencilere, kabahatler kanunu neticesinde para cezası kesildi.

Esenyurt'ta dilencilere operasyon
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Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yakalanan dilencilere, kabahatler kanunu neticesinde para cezası kesildi.

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Otobüs durakları, parklar ve yol kenarında duygu sömürüsü yaparak para toplayan dilenciler, zabıta ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde yakalandı. Dilencilerin üzerinden çıkan paralar ise tutanak ile kontrol altına alındı. Yakalanan dilencilere kabahatler kanunu çerçevesinde idari para cezası kesildi.

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Öte yandan, ilçe genelinde denetimlerin devam edeceği öğrenildi.