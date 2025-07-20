Esenyurt'ta düğün salonunda başlayan 3 saatlik kavga, sokağa taştı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı. Kavga eden taraflar aralıklarla yaklaşık 3 saat boyunca kavga etti. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt'ta düğün salonunda başlayan 3 saatlik kavga, sokağa taştı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı. Kavga eden taraflar aralıklarla yaklaşık 3 saat boyunca kavga etti. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde bir düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre, düğün salonunda taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokakta kavgaya döndü.

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Taraflar, yaklaşık 3 saat boyunca aralıklarla kavgaya devam etti. Saatler süren kavganın o anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, iki tarafın birbirine bağırdığı ve kavga ettikleri anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle sakinleştirirken bir süre sonra kavga eden şahıslar olay yerinden uzaklaştırıldı.