Esenyurt'ta düşen cüzdanı çaldı, sosyal medyada görünce iade etti
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs, kadının yere düşürdüğü cüzdanı alarak kaçtı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine şahıs, aldığı cüzdanı muhtarlığa teslim etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 17 Kasım Pazartesi günü Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi’nde yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, sokakta elinde sandalye taşıyan bir kadının cebinden cüzdan düşmesi üzerine arkasından gelen bir şahıs, yere düşen cüzdanı alarak kaçtı. Şahıs, yaşanan olayın güvenlik kamera kayıtlarının sosyal medyada yayılması üzerine aldığı cüzdanı Fatih Mahallesi’nde muhtarlığa teslim etti. Muhtarlığın, mağdur kadına ulaşarak kaybettiği cüzdanını teslim ettiği öğrenildi.