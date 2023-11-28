Esenyurt'ta emekli öğretmenin şüpheli ölümü

Esenyurt’ta 73 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu. Kadının vücudunda yanık olduğu ileri sürülürken, önceki günde evinde ufak çaplı yangın çıktığı öğrenildi.

Olay, Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Esenyurt’ta yaşayan emekli öğretmen Mukadder Patlak (73)’dan haber alamayan yakınları evine gitti. Patlak’ın evinde yerde cansız şekilde yattığı gören yakınları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Patlak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşiyle birlikte yaşadığı öğrenilen emekli öğretmenin bir gün öncede evlerinde ufak çaplı yangın çıktığı ve yangını komşularının ve eşinin söndürdüğü öğrenildi.

Vücudunda yanık izleri görüldü

Patlak’ın cansız bedenini evin ortasında duran çöp poşetlerinin arasında bulundu. Olay yeri incelemelerinin ardından Patlak’ın cansız bedeninde yanık izleri görüldü.

Aynı mahallede esnaf olan Cemil Aktaş “Ben buranın esnafıyım. Mukadder ablayı yıllardır tanırım. Ben buranın yerlisiyim. Dün bir patlama olmuş evinde. Tüp patlamış. Yaralanmış. Üzüldük. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Bundan bir ay kadar önce ayağı sakatlanmıştı. Evinden dışarıya çıkmıyordu. Durumları da pek iyi değildi. Kendisi emekli öğretmendi” dedi.

Patlak’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.