Esenyurt'ta engelli çocuk, puseti çok yer kapladığı için dolmuşa alınmadı

Esenyurt’ta ailesi ile birlikte gezmeye çıkan Serabral Palsi hastası küçük çocuk engelli puseti çok yer kapladığı için dolmuşa alınmadı. Duruma isyan eden baba Esat Yalçın, "Gördükleri halde bizi minibüse almadılar bu durum bizi çok üzdü.

Sürekli mağdur oluyoruz. Bizler engelli çocuklarımıza empatiyle yaklaşmalarını istiyoruz. Minibüsçülerin genellikle düşüncesi şu araba yer kapladığı için yolcu alımı kısıtlanıyor bunlar insanlıktan önce ticareti düşünüyor" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre, 10 yaşındaki Serabral Palsi hastası çocuk ailesi ile gezmeye çıktı. Aile dönüşte ise havanın soğuk olması nedeniyle yolda minibüs beklemeye başladı. Engelli çocuğun babası gelen dolmuşlara durmaları için el işaret yapsa da 3 dolmuş engelli pusetindeki çocuğu ve ailesini almadan yoluna devam etti. Yaklaşık 1 saatlik bekleyişin ardından gelen minibüs çevredeki vatandaşların da tepkileri sonrasında engelli çocuğu ve ailesini araca aldı. Baba Esat Yalçın, bu durumun sürekli yaşandığını, engelli pusetinin arabada yer kapladığı için dolmuşçular tarafından alınmadıklarını söyledi.

Engelli çocuğun babası Esat Yalçın “Bu gün çocuğumuzu hava alması için eğlenceye götürdük bir AVM’ye. Çıkışta hava soğuktu yağış başlamak üzereydi. Yaklaşık 1 saatte 3 tane minibüs geçti el kaldırdığımız halde gördükleri halde bizi minibüse almadılar bu durum bizi çok üzdü. Bu konuda sürekli mağdur oluyoruz. Bizler engelli çocuklarımıza empatiyle yaklaşmalarını istiyoruz. Minibüsçülerin genellikle düşüncesi şu araba yer kapladığı için yolcu alımı kısıtlanıyor bunlar insanlıktan önce ticareti düşünüyor. Kanunda her toplu taşıma aracında engelliler için ayrılan bir yer bulunur. Ama maalesef biz bu hakkı kullanamıyoruz bizden esirgiyorlar. Yetkililerin bu konuda görevlerini yerine getirmelerini rica ediyorum.” Dedi.

Esenyurt Samyeli Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Bahattin Demir “Şuanda binlerce üyemiz var ve her gün bir üyemiz sorun yaşıyor. Özellikle toplu taşımalardaki durum ailelerimizin canına tak etti. Bu çocuğunda gezmeye eğlenmeye ihtiyacı var. Şimdi anneler cesaret edemiyor yağmur yağdığında yolda kaldıkları için. Biraz empati ne olur! Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum bakın bu çocuklarımıza yazık günah bugün belki sağlıklıyız ama yarın hangimiz sağlık olacağız veya engelli olacağız bunun garantisi yok. Yarı yolda kalmak istemiyorsanız siz de çocuklarımızı yarı yolda bırakmayın” dedi.