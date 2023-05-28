Esenyurt'ta engelli ve yaşlılar sandıklara taşındı

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki engelli ile 65 yaş ve üzeri hasta vatandaşların oy kullanacakları okullara ulaşımını sağladı. Ambulans, hasta nakil ve asansörlü engelli araçlarıyla sandık başına getirilen vatandaşlar, oylarını rahatlıkla kullandı.

Esenyurt Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde engelli ve yatalak hastaların vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için seferber oldu. Ambulans, hasta nakil aracı ve asansörlü engelli araçlarıyla okullara getirilen vatandaşlar, oylarını kullandı. Belediye bünyesindeki 60 sağlık personelinin görev aldığı bu hizmetle, nakil araçlarıyla önceden başvuru yapan yüzlerce vatandaşa ulaşım imkânı sağlandı. Engelli ve yaşlılar için tüm imkanları seferber eden ekipler, oy kullanma işlemlerini tamamlayan vatandaşları evlerine bıraktı.