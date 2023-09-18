Esenyurt'ta eşini bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı
Esenyurt'ta tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Esenyurt’ta tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Esenyurt Pınar Mahallesi’nde evde eşi ile tartışan şahıs, sinirlerine hakim olamayarak bıçağına sarılarak çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp kaçmıştı. Polis ekipleri yaptığı çalışma neticesinde Şüpheli Ramazan D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.