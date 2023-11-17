Esenyurt'ta fabrika deposundaki yangın söndürüldü

Esenyurt’ta bir fabrikanın deposunda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Esenyurt’ta saat 06.00 sıralarında Kıraç Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak’ta bulunan tek katlı depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yaklaşık 3 bin metrekarelik depodaki yangın için İstanbul’un birçok noktasından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahalede bulundu. Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan alanın balata spreyi deposu olarak kullanıldığı öğrenildi.