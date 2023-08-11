Esenyurt'ta farklı ülkelerden gelen müzisyenler, Aşık Veysel'i andı

Esenyurt’ta 40 farklı ülkeden gelen sanatçılara ev sahipliği yapan 2. Uluslararası Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali kortej ile başladı. Festivalde UNESCO ve Türkiye tarafından 2023’ün “Aşık Veysel Yılı” ilan edilmesi vesilesiyle Aşık Veysel Şatıroğlu, farklı ülkelerin müzisyenlerince özel bir gösteri ile anıldı.

Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği 2.Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali, vatandaşların yoğun ilgisi ile başladı. 40 farklı ülkeden gelen sanatçılara ev sahipliği yapan festivalde ilk olarak Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un katılımı ile Esenkent Mahallesi’ndeki Uluslararası Zanaatkarlar Sokağı’nın açılışı gerçekleştirildi. Etkinlikte Özbekistan, Azerbaycan, Rusya, Belarus, Finlandiya, Kırgızistan, Gürcistan, Macaristan gibi 27 farklı ülkeye özgü el sanatları ve el emeği ürün sergilenirken farklı ülkelerden sanatçılar dans gösterisi yaptı. Açılış sonrası bando eşliğinde görkemli bir kortej yürüyüşü ile devam eden festival, Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan gösteriler öncesi UNESCO ve Türkiye tarafından 2023 yılının “Aşık Veysel Yılı” ilan edilmesi vesilesiyle Aşık Veysel Şatıroğlu hakkında kısa film izletildi. Kısa filmin ardından Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsü, farklı ülkelerden bir araya gelen müzisyenlerce çalındı. Festivalde sahneye birçok ülkeden çeşitli dans grupları çıkarak gösteri yaptı. Festival’in 13 Ağustos Pazar gününe kadar çeşitli etkinlikler ve konserler ile devam edeceği bildirildi.

“Farklı ülkelerden gelen vatandaşlarımıza Türkiye’yi, İstanbul’u, Esenyurt’u tanıtıyoruz”

Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali olarak bu yıl ikincisini düzenliyoruz. 40 ülkeden farklı grupların katıldığı bir festival. Hem sanat faaliyetlerin genişliği açısından hem de farklı ülkelerin, kültürlerin ifade edildiği bir alan burası. Esenyurt’a çok yakışıyor çünkü Esenyurt’un nüfusunu oluşturan insanların büyük bir bölümü farklı bölgelerden gelerek burada yaşıyor. O yüzden bizim için çok değerli. Zaten biz felsefe olarak da insanların birbirlerini olduğu gibi kabul ettiği, inançların ve kökenlerin önemsenmediği, birbiriyle senkronize olduğunda ancak mutlu olabileceğimize inandığımız için de bizim için değerlidir. İnşallah bu sürekli devam edecek. Farklı ülkelerden gelen vatandaşlarımıza Türkiye’yi, İstanbul’u, Esenyurt’u tanıtıyoruz. Onları tanıyoruz ve dolayısıyla dünyayı daha iyi tanıma fırsatı buluyoruz. İnşallah güzel bir festivalle Esenyurtlular mutlu süreçler geçirecekler. Konuklarımız da bizi tanımaktan mutlu olacaklar ve ülkelerinde bizi anlatacaklar” dedi.