Esenyurt'ta film sahnelerini aratmayan polis ile şüpheli kovalamacası kamerada

Esenyurt’ta ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüpheli trafikte dehşeti yaşattı. Önce kendisini kovalayan polisin aracına ardından başka bir sürücünün aracına çarpan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Şüpheliyi kovalayan polis aracın lastiklerine ateş ederken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Balıkyolu Mahallesi 490. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri bir araç sürücüsüne şüphe üzerine ’dur’ ihtarında bulundu. Şüpheli durmayınca polis ekipleri kovalamaya başladı. Polisten kaçan şüpheli, yoğun trafikten dolayı yolda ilerleyemedi. Panik yapan şüpheli önce geri geri gelerek polis aracına ardından karşı yoldan gelen otomobile çarptı. Araçtan inen polis, şüpheliye müdahale etmeye çalıştı. Pes etmeyen şüpheli araçlara çarparak kaçmaya devam edince, polis aracın lastiklerine silahla ateş etti.

Polisin tüm çabasına rağmen kaçan şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürerken, film sahnelerini aratmayan kovalamaca çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin araçlara çarparak kaçtığı ve polisin tekerleklerine silahla ateş ettiği görülüyor.

“Polis şüpheliye ateş etti, camına vurdu ama adam durmadı kaçtı”

Şüphelinin kaçarken çarptığı araç sürücüsü Erdal Tatboğa, “Eşimi hastaneden getiriyordum şüpheli gelirken kazaya sebep oldu. Eşim ve çocuğum çok korktu. Polis şüpheliye ateş etti, camına vurdu ama adam durmadı kaçtı. Benim aracın sağ kapısı ve sol farı kırıldı. Eşim ve bebeğim çok korktu ama şu an iyiyiz bir sorun yok” dedi.