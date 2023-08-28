Esenyurt'ta gençlik festivali büyük bir coşkuyla başladı

İstanbul Esenyurt’ta gençlere özel düzenlenen “Esenyurt GençFest” çeşitli etkinliklerle başladı. Festivalde sahne alan sanatçı Bilal Sonses hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Esenyurt’ta kültürün ve sanatın hakim olduğu festivallere bir yenisi daha eklendi. İlçede gençlere özel düzenlenen ilk festival “EsenyurtGençFest” başladı. Festivalin açılışı Esenyurt Spor parkında düzenlenen etkinlikle yapıldı. Etkinlikten sonra sevilen sanatçı Bilal Sonses sahne aldı. Üç gün boyunca sürecek festivalde ayak tenisi, masa tenisi, sokak basketbolu, voleybol, satranç gibi branşlarda spor turnuvalar ve çeşitli konserler sürecek.

“Festivalin amacı gençlerin tanışması, yarışması, kaynaşması ve bir arada durmasıdır”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Biz Esenyurt’u devralırken birçok sorunu ile birlikte devraldık. Alt yapı üst yapı ve finansal sorunların birçoğunu çözüme kavuşturduk, bu esnada Esenyurt’ta yaşayan vatandaşların ihtiyacı olan ve sosyal yaşamın içerisinde festivallerimiz yoktu. Bu yüzden burayı bir festivaller kenti haline getirmeye çalıştık. Esenyurt’un nüfusunun yüzde 66’sı genç nüfustan oluşuyor, dolayısıyla bir gençlik festivalinin olmaması büyük bir eksiklikti. Bu eksikliği gidermek amacıyla bu festivali düzenledik. Spor, sanat ve birçok alanda genlerimizin yarışacağı ve kaynaşacağı bir birini tanıyıp kaynaşacağı bir festival yapmak istedik. Hem de kamuoyunda bir takım çevrelerce oluşturulmaya çalışılan Esenyurt’un kötü imajının gerçeğini yansıtmadığını göstermek adına bu festival çok önemli. Festivalin amacı gençlerin tanışması, yarışması, kaynaşması ve bir arada durmasıdır. Birçok farklı spor alanında yarışmalar yapılacak satranç ile ilgili başka oyunlar ile ilgili kültürel faaliyetlerin de yapıldığı bir festival ve festival boyunca her akşam konser olacak. Salı gününe kadar bu yarışmalar son bulacak ve büyük bir konser öncesinde ödüllerle beraber festivali noktalamış olacağız” şeklinde konuştu.

“Esenyurt bundan sonra festivallerle güzelliklerle anılacak”

Başkan Bozkurt, “ Siz zaten ayrıcalıklısınız. Zaten bence Türkiye’nin en değerli insanları burada yaşıyor. Hepsi aileleriniz dürüst namuslu bir şekilde çalışıyorlar. Bu ülkeye hizmet ediyorlar. Sizlere alım teriyle bakıyorlar. Kendilerine yapılan bütün yanlışlara rağmen size destek oluyorlar. Ülkesine asla ve asla yanlış yapmıyorlar. Dolayısıyla sizler her şeyin ve her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Esenyurt’ta bundan sonra festivallerle güzelliklerle anılacak” diye söyledi.