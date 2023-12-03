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- Esenyurt'ta günlük kiralık dairede işlenen cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi
Esenyurt'ta günlük kiralık dairede işlenen cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi
Esenyurt'ta günlük kiralık dairede işlenen cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi.
Esenyurt’ta günlük kiralık dairede işlenen cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi.
Esenyurt Süleymaniye Mahallesi’nde gece saat 00.35 sıralarında günlük kiralık bir evde kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada İ.Y. isimli şahıs, Mehmet Ali Polat’ı vurarak öldürmüştü. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda İ.Y.’yi yakalamıştı. Çalışmalar sonucunda M.İ. isimli şüpheli de üzerinde silahla birlikte yakalandı. Olayla ilgili O.K. ve K.Ç. isimli şahıslar da gözaltına alınırken, toplam 4 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.