Esenyurt'ta hırdavat deposunda başlayan yangın geniş alana sıçradı

Esenyurt’ta hırdavat deposunda gece saatlerinde başlayan yangın hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Yangın 00.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda tfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri deponun yanında bulunan fabrikalara sirayeti önlemek için mücadeleye devam ediyor. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangına itfaiye ekipleri 5 farklı noktadan müdahale ediyor.

Dumanların gökyüzünü kapladığı ve alevlerin binayı tamamen sardığı yangına müdahale devam ederken yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.