Esenyurt'ta hırsız, küçük kızın elinden telefonu çaldı o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt’ta babasının telefonunu ile oynayan küçük kız, hırsızın hedefi oldu. Ailesine ait iş yerinin önünde çocuğun elinden telefonu çalan şahıs ise koşarak kaçtı. Yaşanan o anlar ise cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi’nde yaşandı. Ailesine ait iş yerinin önünde küçük bir kız hırsızın hedefi oldu. Etrafı kolaçan ettikten sonra çocuğu gözüne kestiren şahıs, küçük kızın elinden babasına ait telefonu çaldı. Olayın ardından hırsız koşarak olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. Yaşanan olay hakkında konuşan küçük kızın amcası’ “Çocuk kapının önünde babasının telefonunu ile oynuyordu. Arabamız vardı onun kapısını açtı, herhalde içine binecekti. O sırada bir adam telefonu alarak kaçtı” diyerek yaşanan olayı anlattı.