Esenyurt'ta hırsızlar, lüks aracın gösterge panelini çaldı

Esenyurt’ta dün sabah saatlerinde lüks araca yaklaşan iki şüpheli, camı kırarak dakikalar içerisinde gösterge panelini çaldı. Araç sahibi zararın yaklaşık 500 bin lira olduğunu iddia ederken, polis ekiplerinin hırsızları arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz iki şahıs, bir araç ile sokak üzerinde park halindeki 34 HDE 527 plakalı lüks otomobile yaklaştı. Maskeli şüpheliler, araçtan inerek otomobilin sağ ön camını kırdı. Birkaç dakika içinde araçtaki hayalet gösterge panelini söken şahıslar, buldukları cüzdanı da alarak geldikleri otomobille kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Abdülkerim Arkan aracının durumunu görünce büyük bir şok yaşadı. Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Bir süre sonra Arkan’ı arayan polis ekipleri cüzdanının bulunarak karakola teslim edildiğini bildirdi. Cüzdanın içinden çalınan herhangi bir şey olmazken araçtaki maddi zararın yaklaşık 500 bin lira olduğu iddia edildi. Konu ile ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili konuşan araç sahibi Abdülkerim Arkan, “ Memleketten İstanbul’a iki gün önce aracımla gelmiştim. Akşam aracımı sokağa park edip uyudum. Sabah polis ekiplerinin araması ile uyandım. Haberi aldıktan sonra gelip baktım. Sağ ön camı kırmışlar. Ön torpidoyu, hayalet gösterge panelini almışlar. Araçta cüzdanım da vardı. İçinde 90 bin liralık çek, kredi kartlarım, ruhsatlar vardı. Cüzdan karakola teslim edilmiş. Cüzdanı aldığımda içinden herhangi bir şey almamışlardı. Ortalama maddi zararım 400 ile 500 bin lira arasındadır. Arabayı yeni almıştık. Henüz kaskosunu da yaptırmamıştık. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri geldi. İnceleme yaptılar ve yakaladıklarında bildireceklerini söylediler” dedi.