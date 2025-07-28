Esenyurt'ta iki hırsızlık olayına karışan çocuklar gözaltına alındı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde işe gitmek üzere olan bir kadının cüzdan ve kol saatini gasp eden, aynı gün bir kafede bulunan laptopu çaldıkları belirlenen 2 ’suça sürüklenen çocuk’ (SSÇ), yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alındı. Esenyurt Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edilen şüpheli çocukların, emniyette işlemleri sürüyor.

Esenyurt’ta, dün sabah saat 06.00 sıralarında, işe gitmek için evden çıkan R.G., Marmara Park Alışveriş Merkezi’nin önünden geçtiği sırada tanımadığı 2 kişi tarafından önü kesildi. Şahıslar, R.G.’nin üzerinde bulunan saat ve cüzdanı gasp etti. Vatandaşın eşyalarını alan şahıslar olay yerinden uzaklaşırken, R.G., durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar sonrası harekete geçen Güven Timleri A Bölge ekipleri, şahısların yakalanması için yaptığı çalışmalarda, suça sürüklenen çocuklar U.K. ve M.İ.A.’yı Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde gözaltına aldı.

Aynı gün içerisinde iki hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıktı

Yakalanan şahısların üzerlerinde arama yapan ekipler, çocuk şüphelilerin üzerinde mağdur R.G.’ye ait cüzdan ve kol saatini buldu. Öte yandan çocukların üzerinde şifresi açılamayan bir laptop olduğunu fark eden polis, bu bilgisayarın da çalıntı olma ihtimali üzerine çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, SSÇ’lerin aynı gün 16.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi Sakarya Caddesi’nde bulunan ünlü cafe zinciri Nevada Cafe’de, Ş.A.’ya ait laptopu çaldıkları tespit edildi. Yaşanan her iki hırsızlık olayına ilişkin 2 şüpheli de Esenyurt Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi. Şüpheli çocukların emniyette işlemleri sürüyor.