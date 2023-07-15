Esenyurt'ta ilaçlama ve yıkama çalışmaları sürüyor

Esenyurt Belediyesi sıcak yaz aylarında çöp konteynerlerini ilaçlama ve yıkama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber teyakkuza geçen Esenyurt Belediye ekipleri, Evren 1 ve Evren 2 sanayi sitelerinde çöp konteynerlerini yıkamanın yanı sıra ilaçlama çalışması da gerçekleştirdi. İlçe genelinde de bu tarz uygulamaları sürdüren belediye ekipleri, bu çalışmaları bakteri oluşumunu engellemek ve böceklere karşı önlem almak için yaptıklarını ifade etti.

"Esenyurt’un her bölgesini karış karış geziyoruz"

Bölgede çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini belirten Belediye ekipleri, “Esenyurt’un her bölgesini karış karış gezerek çöp konteyneri yıkama ve ilaçlama çalışması yapmaktayız. Bugün de Evren 1 ve Evren 2 sanayi sitelerindeyiz. Bu çalışmalarımızı burada da gerçekleştirdik. Çalışmalarımız tüm bölgede devam edecek. İlçe genelinde, bu sıcak yaz aylarında Esenyurt’umuz için çalışacağız” dedi.