Esenyurt'ta iş yeri önünde silahlı saldırı: 1 ölü

Esenyurt’ta bir kişi, iş yeri önünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri önünde bekleyen Tayfun E. isimli şahıs kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı. Olayda ağır yaralanan şahsın yardımına koşan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, gerçekleştirilen saldırıyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki mermi kovanları ve bazı delilleri toplayan ekipler, bunları incelemek üzere Emniyet’e götürdü. Öte yandan, Tayfun E.’nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.