Esenyurt'ta kadın kasiyerle ile müşteri tartıştı, eşinin de dahil olmasıyla ortalık karıştı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir kadın market çalışanı ile müşterinin tartışmasında ortalık savaş alanına döndü. Kasiyerin eşinin de olaya dahil olmasıyla taraflar sopa ile birbirine saldırırken, kadın aldığı darbelerde bayılarak yere düştü. Yaşanan o anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan bir markette yaşandı. İddiaya göre, markette kasiyerlik yapan bir kadın ile erkek müşteri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede hararetlenen tartışma sokağa taşarken, kadının eşi de olay yerine geldi. Taraflar tekme, tokat ve demir sopalarla birbirine saldırırken, eşini ayırmak isteyen kasiyer kadın, araya girdi. O sırada kafasına defalarca yumruk ve sopa darbesi yiyen kadın, bayılarak yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dakikalarca yerde hareketsiz şekilde yatan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, iki tarafta karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Kadının aldığı darbeler sonucunda bayıldığı anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.