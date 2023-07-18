Esenyurt'ta Kadın Sosyal Yaşam Merkezi Ek Hizmet Binası'nın açılışı yapıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kadın Sosyal Yaşam Merkezi Ek Hizmet Binası’nın açılışını gerçekleştirdi.

Esenyurt’lu kadınların eğitim alarak üretime katılmalarını sağlamak ve sosyalleşmelerine imkan sağlamak için, Akçaburgaz Mahallesi Yunus Emre Parkı içerisinde bulunan Kadın Sosyal Yaşam Merkezi Ek Hizmet Binası’nın açılışı yapıldı. Kadınların potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından hayata geçirilen merkezde psikolojik danışmanlık hizmetleri ve çocuklar için çeşitli terapi dersleri de yer alacak. Merkezde talepler istikâmetinde açılacak el işi kurslarında kadınlar, haftanın beş günü eğitim alarak hem kendilerini geliştirme hem de yeni ürünler üretme imkanı bulacaklar. Kadınların sosyalleşmesini sağlayan bu kurslarda üretilen el emeği ürünler kazanca dönüşecek.

Anneler kursta çocuklar oyun alanında

Kadınların eğitim alarak üretim yapması için açılan merkezde çocuklarda düşünüldü. Anneler eğitim alırlarken çocuklar da onlar için oluşturulan oyun alanında oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirecek. Çocuklar psikolog ve çocuk gelişim uzmanları tarafından hazırlanan eğitici ve öğretici aktivitelerden yararlanarak, gelişim düzeylerine uygun oyunlar oynayacak. Merkezde yapılacak çeşitli terapi dersleriyle çocukların gelişimine katkı sağlanacak.

Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Burada önemli bir iş yapılıyor, burası vardı ama atıl duruyordu. Daha aktif kullanabilmek için arkadaşlarımız burada çalışma yaptılar. Birçok sorun, sorumluluk içinde yaşıyoruz bu sorunları çözmek birlik beraberliğimizi bütünleştirmek beraber olmak sorunlarımızı birbirimize açık yüreklilik ile açmakla mümkün, İnşallah burada da kadınlarımızın yaşama daha güçlü tutunması için elimizden gelen imkanlar el verdiği ölçüde onların yanında olacağız. Kadınlarımızın çocuklarımızın gençlerimizin yanında olacağız onlarla beraber onlar güzelleştikçe biz de güzelleşeceğiz İnşallah’’ dedi.