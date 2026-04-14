Esenyurt'ta kargo ile gönderilen buzdolabına gizlenmiş 28 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Esenyurt'ta kargo ile gönderilen buzdolabına gizlenmiş 28 kilo 150 gram metamfetamin diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yusuf Eker
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün koordineli olarak yürüttüğü çalışmalarda Esenyurt’ta bir kargo firmasına uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Kargo firmasında yapılan aramada il dışından kargo ile gönderilen bir buzdolabı didik didik incelendi. Yapılan çalışmada buzdolabı içerisine gizlenmiş halde 23 şeffaf poşet içerisinde toplam 28 kilo 150 gram metamfetamin diye tabir edilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.