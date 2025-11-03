Esenyurt'ta Kasım ayı kültür ve sanatla dolu geçecek

Esenyurt’ta Kasım ayı boyunca vatandaşları sanat ve eğlence dolu bir etkinlikler bekliyor. Her yaş grubuna hitap eden tiyatrolar, seminerler, söyleşiler ve özel gösterimler yer alıyor.

Esenyurt Belediyesi, Kasım 2025 boyunca vatandaşları kültür, sanat ve eğlence dolu bir programa davet ediyor. Tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı "Kasım 2025 Kültür ve Sanat Etkinlik Takvimi"nde her yaş grubuna hitap eden tiyatrolar, seminerler, söyleşiler ve özel gösterimler yer alıyor.

Ay boyunca düzenlenecek etkinlikler arasında çocuk tiyatroları, masal anlatımları, konserler ve yetişkin tiyatroları öne çıkıyor. 8 Kasım’da "Volkan Abi ile Mutlu Çocuklar" adlı çocuk tiyatrosu miniklerle buluşurken, 10 Kasım’da Esenyurt Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu "Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar" konseriyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anılacak.

Kasım ayında ayrıca "Masallar Müzikali", "Ara Tatil Şenliği", "Kitapçı Dede", "Sanatın İzinde" ve "Astronot" gibi çocuk etkinlikleri de yer alıyor. Yetişkin tiyatroları arasında ise "Ocak" ve "Benimle Evlenir Misin?" oyunları dikkat çekiyor.

Ayrıca, sınav stresi yönetimi, LGS sürecinde öğrenme ve YKS hazırlık süreci gibi konularda uzman konukların katılacağı seminerler öğrenciler için önemli bilgiler sunacak. "Zor Zamanlarda Aile Olabilmek" ve "Kitaplarla Yaşamak" başlıklı söyleşiler ise kültür sanat severleri bir araya getirecek.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, tüm vatandaşları Kasım ayı boyunca düzenlenecek etkinliklere davet ederek, kültür ve sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı. Vatandaşlar etkinliklerin detaylı programına Esenyurt Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ulaşabilir.