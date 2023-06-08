Esenyurt'ta kavgada kurşun isabet eden çocuğun babası: 'En ağır cezanın verilmesini istiyorum'

Esenyurt’ta iddiaya göre servis şoförü ve motosikletli arasında çıkan silahlı kavgada kurşunlardan birinin isabet ettiği 11 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor. Çocuğun babası Nuri Tuncil, "Bunların bir an önce yakalanmasını, en ağır cezanın verilmesini talep ediyorum. Allah göstermesin kafasına, göğsüne, sırtına bir yerine de gelebilirdi. Bu barbarlığın bir an önce son bulmasını istiyorum" dedi.

Esenyurt’ta dün yaşanan olayda iddiaya göre, servis aracı sürücüsü ile motosikletli bir şahsın sokak üzerinde yaşadığı tartışmada silah çekildi. İddialara göre motosikletlinin ateşlediği silahtan çıkan kurşunlardan biri, o esnada yol kenarında yürüyen 11 yaşındaki 4’üncü sınıf öğrencisi Umut Barış Tuncil’e isabet etti. Polisin inceleme başlattığı olayla ilgili çalışmalar sürerken, küçük çocuğun tedavisine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde devam ediliyor. Oğlunun son durumuna ilişkin bilgi veren baba Nuri Tuncil, olayı gerçekleştirilenlerin en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.

“En ağır cezanın verilmesini talep ediyorum"

Olayın sorumlularının en ağır cezayı alması gerektiğini söyleyen baba Tuncil, "Dün ben evdeydim, dinleniyordum, saat 16-16.30 gibi çocuk ‘Bakkala gideceğim’ dedi. ’Gitme oğlum, kardeşin, annen hepimiz gezmeye gideceğiz’ dedim. ‘Baba hemen geleceğim’ dedi. Baktım yarım saat geçmedi, markete gitmişti, gelirken de bu olay oldu. Çocuklar geldi, ‘Ağabey Umut Barış’a araba çarpmış’ dediler, koşa koşa geldim. 2 dakikalık yolu 20 saniyede gelmişim. Çok üzgün ve korkarak geldim, baktım hemen ambulansa atmışlar. Polisler, ambulanslar vardı, hastaneye getirdik. Meğerse kurşun yarasıymış, sekmiş kurşun. 6 el ateş edilmiş, 5’i başka yere, bir tanesi benim oğluma gelmiş. Bunların bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini, en ağır cezanın verilmesini talep ediyorum. Şu anda durumu iyi, dün akşam getirdim. Konuşuyor, ihtiyacını gideriyor, yavaş yavaş da yürümeye başladı. Çok korktuk, Allah göstermesin kafasına, göğsüne, sırtına bir yerine de gelebilirdi. Bizim duamız, verilmiş sadakamız varmış. Çocuklarımızı artık dışarı çıkaramıyoruz, hiçbir taraf güvenli değil. Anadolu’da doğduk büyüdük, bizim memleketimizde böyle bir şey yoktu. Bizim komşularımızın çocuğu da olabilir. Dün gece polis arkadaşlar geldiler ifade aldılar, şikayetçi olacağımı söyledim, davacı olacağım. Bu barbarlığın bir an önce son bulmasını istiyorum” dedi.