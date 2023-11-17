Esenyurt'ta kimyasal madde deposunda büyük yangın

Esenyurt'ta içerisinde kimyasal maddeler bulunan fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikada yer yer patlamalar olurken çok sayıda itfaiye ekibinin yangına dört bir yandan müdahalesi sürüyor.

Esenyurt'ta kimyasal madde deposunda büyük yangın
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Esenyurt’ta içerisinde kimyasal maddeler bulunan fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikada yer yer patlamalar olurken çok sayıda itfaiye ekibinin yangına dört bir yandan müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Esenyurt Kıraç Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak üzerinde bulunan tek katlı depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde balata spreyi gibi kimyasal maddelerin bulunduğu depo alevler içinde kalırken patlama sesleri de duyuldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.