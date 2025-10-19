Esenyurt'ta Kıraç Termal Kür ve Tedavi Merkezi yeniden hizmete açıldı

Esenyurt’ta yıllardır atıl durumda kalan Esenyurt Belediyesi Termal Kür ve Tedavi Merkezi, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un girişimleriyle yeniden hayat buldu.

Esenyurtluların yıllardır yolunu gözlediği, Atatürk Mahallesi’nde bulunan termal tesis, 6 yıl aradan sonra kapılarını yeniden açıyor. Daha önce tadilat gerekçesiyle kapatılan ve atıl kalan tesis, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un göreve gelmesiyle yeniden gündeme alındı ve hızla çalışmalara başlandı. Yapılan kapsamlı yenileme çalışmalarıyla birlikte tesis, yalnızca eski haline kavuşmakla kalmadı; aynı zamanda çok daha modern ve donanımlı bir yapıya kavuştu. Sauna, tuz odası, termal havuzlar ve yenilenen havalandırma sistemleriyle şifa arayanlara sağlıklı ve hijyenik bir ortam sunuluyor. Tesise eklenen spor salonu ise sağlıklı yaşamı hayatının merkezine almak isteyen vatandaşlar için büyük bir artı sağlıyor.

Sadece Esenyurt’tan değil, Marmara Bölgesi’nden yoğun talep

Yenileme çalışmalarında tesisi kullanmak isteyen çocuklu aileler de unutulmadı. Termal içerisine kurulan çocuk oyun alanı, öğretmen gözetiminde hizmet verecek şekilde planlandı. Böylece ebeveynler gönül rahatlığıyla termal tesis hizmetlerinden yararlanabilecek. Sadece Esenyurt’tan değil, Marmara bölgesinden de yoğun talep gören tesis Pazartesi günü itibariyle yeniden hizmet vermeye başlıyor.