Esenyurt'ta kontrolden çıkan tır PTS direğine çarptı

Esenyurt'ta kontrolden çıkan tır refüje çıkarak PTS siteminin bağlı olduğu direğe çarptı. Kaza nedeniyle Hadımköy-Esenyurt yolunun bir bölümü trafiğe kapandı.

Esenyurt'ta kontrolden çıkan tır PTS direğine çarptı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Esenyurt’ta kontrolden çıkan tır refüje çıkarak PTS siteminin bağlı olduğu direğe çarptı. Kaza nedeniyle Hadımköy-Esenyurt yolunun bir bölümü trafiğe kapandı.

Kaza saat 17.40 sıralarında Orhangazi Mahallesi Hadımköy İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 AGR 648 plakalı tırın sürücüsü Mehmet Baydemir seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çıkan tır PTS (Plaka tanıma sistemi) direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle kırılan PTS direği devrilerek yolu kapattı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla devrilen direk kaldırılarak yol trafiğe açılırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

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