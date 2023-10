Esenyurt'ta korkunç olay: Aracın üzerinden geçtiği çocuğun soluk borusu koptu, zorlu operasyonla sağlığına kavuştu

TAKİP ET

Esenyurt’ta iddiaya göre bir aracın üzerinden geçtiği 5 yaşındaki İranlı çocuğun soluk borusunun sol ana bronşu koptu. Küçük çocuk Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuşurken Op. Dr. Mehmet Çakmak, “Kamyon, kamyonet tarzı ağır bir vasıta geri geri çıkarken Barad’ı fark etmemiş, üzerinden geçmiş, sonrasında tam çıkamadığı için ikinci kez üzerinden geçmiş. Parçalanmış soluk borusunu tekrar diktik. Bu işlem yapılamasaydı hastamız sol akciğerini tamamen kaybederdi, hastayı kaybedebilirdik. Bu ameliyat oldukça güç ve Türkiye’de nadir yapılan ameliyatlar, çok şükür sağlığına kavuştu" dedi.

İranlı bir ailenin tek çocuğu olan 5 yaşındaki Barad Mahmoudnejad, iddiaya göre geçtiğimiz haftalarda Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde sokakta oynarken bir kamyonet ileri geri şeklinde üzerinden geçti. Ağır yaralanan küçük çocuk hemen hastaneye kaldırılırken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yapılan incelemelerde küçük çocuğun karaciğerinde ezilme, kaburgasında kırıklar ve soluk borusunun sol ana bronşunda kopma olduğu anlaşıldı. Ameliyat edilmesi gerektiği belirtilen küçük çocuk, hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyona alındı. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Fatma Saraç ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Özgür Kuzdan’ın da katıldığı yaklaşık 4 saatlik zorlu operasyonla Barad’ın kopan soluk borusunun sol ana bronşu yeniden dikildi. Ameliyatın başarılı geçmesiyle hem aile hem sağlık ekibi büyük sevinç yaşadı. Yaklaşık 2 ayın ardından taburcu edilen Barad’ın durumu ve tedavisine ilişkin ise Çocuk Cerrahisi Kliniği’nden Op. Dr. Mehmet Çakmak bilgi verdi. Op. Dr. Çakmak, operasyon gerçekleştirilmemesi halinde birçok sıkıntısının yaşanabileceğini ifade ederken zorlu bir operasyonla küçük çocuğun sağlığına kavuşturulduğunu söyledi. Oğlu için çok korktuğunu ancak hastanedeki tedavi sonrası sağlığına kavuşmasının tüm aileyi çok mutlu ettiğini aktaran 5 yaşındaki Barad Mahmoudnejad’ın annesi, “Çok şükür Barad iyi, hepsine çok teşekkür ederim. Süreç çok problemliydi, üzgündük, inanılmaz” ifadelerini kullandı.

“Sol akciğeri tamamen kapalı görünüyordu"

Hastasının çok zor bir operasyon atlattığını ifade ederek tedavisine ilişkin bilgi veren Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği’nden Op. Dr. Mehmet Çakmak, “Sokak arasında arkadaşlarıyla oyun oynarken arkadaşları ayrılmış, Barad tek başına kalmış. Kamyon, kamyonet tarzı ağır bir vasıta park halindeyken geri geri çıkarken Barad’ı fark etmemiş, muhtemelen kör noktaya denk gelmiş. Barad’ın üzerinden geçmiş, sonrasında tam çıkamadığı için bir daha ileri gelmiş, ikinci kez hastamızın üzerinden geçmiş. Bu şekilde hasta ambulansla acile getirildi. Barad geldiğinde sol akciğerinde ciddi bir hava kaçağı vardı, o bölgede kanamaları da meydana gelmişti, göğsü çökmüş, ciddi bir kaburga kırığı vardı. Akciğeri açılmadı, tüp ile hava ve kanı tahliye etmemize rağmen sol akciğeri tamamen kapalı görünüyordu. Biz bölgeye kamera ile girdik, soluk borusuna baktık, akciğeri de şişmeyince biz Barad’ın ameliyatını planladık. Sol ana bronşun tamamen koptuğunu düşünüyorduk ki ameliyat sırasında da bunu gördük. Karaciğerinde ezilme vardı, yaralanmıştı. Karaciğerine herhangi bir müdahale yapmadık, yatış sürecinde toparladı” dedi.

“Tamamen parçalı bir şekilde kopmuştu”

Operasyonun çevre noktalara zarar vermeden gerçekleştirilmesinin çok önemli olduğunu aktaran Op. Dr. Mehmet Çakmak, “Akciğerindeki soluk borusundaki, sol ana soluk borusundaki o kopmayı da ameliyat sırasında biz gördük, tamamen parçalı bir şekilde kopmuştu. Bu ameliyat oldukça güç ve Türkiye’de nadir yapılan ameliyatlar. 5 kişilik uzman ekiple ameliyatına girdik, bu parçalanmış soluk borusunu tekrar diktik. 4 saat kadar sürdü ameliyatı, kopan soluk borusu ezilmeye bağlı kapanmıştı. Kapanmasa ameliyatımız daha da güç olabilirdi. Anestezi uzmanımız da endobronşiyal blok dediğimiz bir işlem uyguladı o da oldukça nadir yapılan bir işlemdir. Soluk borusuna geçen havayı tamamen tıkayıp, bizim o dikişleri daha rahat atmamızı sağladı. Bu işlem yapılamasaydı hastamız sol akciğerini tamamen kaybederdi, sürdürülebilir bir durum değil, hastayı kaybedebilirdik. Soluk borusuna dikiş konulduğu zaman o dikişlerden en ufak bir hava kaçağı apar topar Barad’ın tekrar ameliyata girmesine sebep olabilirdi çünkü ciddi solunum sıkıntısına girerdi. Dikişlerden hava kaçağı olsaydı solunum yetmezliğinden Barad kaybedilebilirdi, şükürler olsun, her şey yolunda gitti, biz de çok mutlu olduk. Anneyi acilde gördüğüm anda yıkılmıştı, üzüntüden ayakta duramıyordu. Sonraki süreçlerde de Barad hep ölecekmiş gibi düşünüyordu. Şu an Barad’ın akciğeri tamamen açıldı, sağlığına kavuştu, şu an için herhangi bir problemi yok” dedi.