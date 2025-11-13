Esenyurt'ta kullanılmış ev eşyaları doğaya zarar vermeden bertaraf ediliyor

Esenyurt’ta Temizlik Hareketi çerçevesinde ilçedeki çevre temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde toplanan koltuk, dolap, yatak gibi kullanılmış ev eşyaları, geri dönüşüm şantiyelerinde doğaya zarar vermeden bertaraf ediliyor.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un başlattığı Temizlik Hareketi kapsamında, ilçedeki çevre temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde toplanan koltuk, dolap, yatak gibi kullanılmış ev eşyaları, geri dönüşüm şantiyelerinde doğaya zarar vermeden bertaraf ediliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 13 atık toplama aracıyla her gün yaklaşık 300 sefer yapan ekipler, bölgelerden topladıkları kullanılmış ev eşyaları belediyenin döküm noktasına getiriyor. Burada ezilen atıklar, Silivri Seymen döküm sahasında güvenli şekilde bertaraf ediliyor.

Yetkililer, çevre temizliğinin korunması için vatandaşlara çağrıda bulunarak, kullanılmış ev eşyalarını gelişi güzel bir şekilde cadde ve sokaklara bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşlar, kullanılmış ev eşyaları toplanması için 444 04 11 numaralı çağrı merkezi üzerinden Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabiliyor.