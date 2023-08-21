Esenyurt'ta kültür merkezi yangını sırasında 30 katlı binadan vatandaşlar böyle kaçtı

Esenyurt’ta bulunan 4 katlı Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nin dış cephesinde ve çatısında çıkan yangın kontrol altına alınırken binada büyük maddi hasar meydana geldi. Kültür merkezi yanındaki 30 katlı binada dumanlardan kaçan vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın saat 11.00 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde 4 katlı Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangının alevleri kısa sürede binanın dış cephesini ve çatısını sardı. Dumanlar ve alevler kilometrelerce öteden görüldü. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle sokakta yaşayan ve yan tarafta bulunan 30 katlı sitede oturanlar arasında da paniğe neden oldu. Binada büyük maddi hasar meydana geldi.

Olayı gören bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, “ Yangın çıktı üstten dumanlar alevler çıktı. Patlama sesi de geldi. Alt katta otopark var inşallah onu bekliyoruz bir şey olmamıştır” dedi.

Olayda ilk etapta ölen ya da yaralanan olmazken yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan araştırmadan sonra ortaya çıkacak.

Yangından emekleyerek kaçtı

Öte yandan yangının çıktığı kültür merkezinin yanındaki binadan vatandaşlarda dışarıya kaçtı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde bir vatandaşın binadan emekleyerek dışarıya kaçtığı görüldü.