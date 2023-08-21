Esenyurt'ta kültür merkezinde yangın çıktı

Esenyurt'ta bulunan bir kültür merkezinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Esenyurt'ta kültür merkezinde yangın çıktı
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Esenyurt’ta bulunan bir kültür merkezinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Kıraç Bölgesi’nde bulunan Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük bir yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken dumanlar kilometrelerce öteden de görüldü.