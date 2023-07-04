Esenyurt'ta liseli adaylara tercih desteği

Esenyurt Belediyesi, LGS’ye (Liselere Geçiş Sistemi) giren öğrenciler için tercih döneminde danışmanlık hizmeti veriyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan tercihlerle çocuklar, daha emin adımlarla geleceğini inşa ediyor.

LGS sınavında tercih heyecanı başladı. Esenyurt Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere tercih döneminde danışmanlık sağlıyor. Belediye, Sürekli Eğitim Merkezi’nde verilen ‘LGS Hazırlık’ kursunda eğitim alarak sınavda üstün başarı gösteren öğrencilerin yanı sıra ilçe genelindeki tüm çocuklara verdiği ‘Tercih Danışmanlık Hizmeti’ ile geleceğe attıkları adımlarda yanlarında oluyor.

19 Temmuz’a kadar devam edecek

Öğrenciler, aldıkları randevu sonrasında aileleriyle birlikte tercih danışma merkezlerine gelerek rehber öğretmenler ile birebir görüşüyor ve en iyi liseyi seçebilmek için destek alıyor. Öğrencilerin aldıkları puan ve ilgi alanları değerlendirilerek doğru tercihler yapabilmeleri adına kentin farklı noktalarında 19 Temmuz’a kadar 10.00-16.30 saatleri arasında danışmanlık hizmeti devam edecek.

Esenyurt Belediyesi Tercih Danışma Merkezleri:

Sürekli Eğitim Merkezi: İnönü Mahallesi, Mandıra Caddesi, 363. Sokak, No: 39/A 0212 699 64 36

Öğrenci Destek Ofisi: Zafer Mahallesi, Doğan Araslı Bulvarı, No: 77/A (Esenyurt Belediye Binası Yanı) 0212 699 49 78

Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi: Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi, Anka Kuşu Sokak, No: 2, Star Towers 0212 689 81 37