Esenyurt'ta miniklere diş sağlığının önemi anlatıldı

‘Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’ çerçevesinde çocuklarda diş sağlığına farkındalık oluşturmak amacıyla seminer düzenleyen Esenyurt Belediyesi, etkinliğe katılan minikleri diş sağlığının önemine dair hem bilgilendirdi hem de eğlendirdi.

Esenyurt Belediyesi, çocukların küçük yaştan itibaren diş fırçalama alışkanlığı kazanması ve ağız-diş sağlığına önem vermesi için kendi bünyesindeki kreşlerde eğitim gören çocuklar için etkinlik düzenledi. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, çeşitli oyun ve tiyatro gösterileriyle diş sağlığının önemi ve bu konuda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi. Minikler, oynanan eğitici oyunlarla hem bilinçlendi hem de doyasıya eğlendi.