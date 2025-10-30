Esenyurt'ta motosiklet kazası kamerada

Esenyurt'ta seyir halinde olan motosiklet sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince yere düşüp savrulmaya başladı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta motosiklet kazası kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Esenyurt’ta seyir halinde olan motosiklet sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince yere düşüp savrulmaya başladı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Esenyurt Akçaburgaz Hadımköy yolu üzerinde dün motosikletiyle seyir halinde sürücü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet devrilirken sürücü savruldu. Hafif yaralanan sürücü yerden kalkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Yaşanan o anlar kask kamerasına yansıdı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb