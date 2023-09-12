Esenyurt'ta okul bahçeleri renklendirildi

Okullarda bakım ve onarım çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, okul bahçelerinde çizgi ve boyama çalışmaları yaparak alanları renklendirdi. Renklendirilen bahçe dron ile görüntülendi.

Esenyurt Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullarda boyama ve çizgi çalışması yapıldı. Otopark çizgileri, sıra çizgiler ve spor alanları boyanarak okul bahçeleri renkli bir görünüme kavuşturuldu. Ekipler ayrıca öğrencilerin eğlenceli vakit geçirebilmeleri için okul bahçelerine seksek, mendil kapmaca gibi oyunların çizimlerini de yaptı. Öğrencilerin rahat ve ferah ortamlarda eğitim alabilmeleri için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten yetkililer, dönem boyunca okul bahçelerini renklendirmeye devam edeceklerini söyledi. Eğitim alanlarının yeni halini beğendiklerini ifade eden öğrenciler ise Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür etti. Yapılan çalışmalar dron ile görüntülendi.