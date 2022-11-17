Esenyurt'ta okullar ilaçlanıyor

Esenyurt Belediyesi, çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğünün, ara tatil döneminde başlattığı çalışmalar doğrultusunda, ilçede bulunan okullar haşerelere karşı ilaçlanıyor.

Esenyurt Belediyesi tarafından eğitim sürecinin güvenli ve sürdürülebilir olması adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Okulların ara tatile girmesiyle birlikte haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı koşullarda eğitimlerine devam edebilmeleri için çalışıyor. Rutin olarak yapılan çalışmalar kapsamında sınıf, konferans salonu, tuvalet ve koridor gibi ortak kullanım alanları başta olmak üzere gerekli tüm noktalar, titizlikle ilaçlanıyor.