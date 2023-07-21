Esenyurt'ta ot yangınında dumanlar E-5 Karayolu'nu kapladı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yol kenarındaki arazide kuru otlar alev alev yandı. Yangın sırasında E-5 Karayolu'nu kaplayan dumanlar kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta ot yangınında dumanlar E-5 Karayolu'nu kapladı
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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yol kenarındaki arazide kuru otlar alev alev yandı. Yangın sırasında E-5 Karayolu’nu kaplayan dumanlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle E-5 Karayolu kenarındaki otluk arazide yangın çıktı. Alev alev yanan otların dumanı kısa sürede E-5 Karayolu’nu kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile çıkan yangın söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.