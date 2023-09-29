Esenyurt'ta özel öğrenciler iletişim becerilerini müzikle geliştiriyor

Esenyurt Belediyesi, engelli öğrencilerin toplumsal uyumunu kolaylaştıracak bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla eğitimler veriyor. Bu eğitimlerle öğrenciler hem yeteneklerini hem de iletişim becerilerini geliştiriyor.

Engelli bireylerin özel ve iletişimsel becerilerinin gelişmesi için çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, müzikle eğitim ve terapi dersleri ile özel öğrencilere önemli gereksinimler kazandırıyor. Engelli Koordinasyon Merkezi’nde yer alan engelsiz sanat atölyesinde verilen müzikal çalışmalar öğrencilerin özel ve iletişimsel becerilerinin gelişmesine önemli derecede etki ediyor. Atölye ile özel gereksinimli öğrenciler, tıpkı diğer akranları gibi farklı seviyelerde müzikal yeteneklerini keşfediyor. Haftanın beş günü devam eden kurslarda kursiyerler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde, çeşitli enstrümanlar çalabilme fırsatı da yakalıyor.

“Çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlıyoruz”

Kurslarda verilen eğitimlerle ailelerden olumlu dönüşler aldıklarını söyleyen Müzik ve Ritmoterapi Eğitmeni Arif Birdal Erendemir; “Burada çocuklarımızın ritim ve terapi eğitimlerine katkı sunuyoruz. Birtakım sosyal eşitsizliğe sahip çocuklarımıza ritim ve terapi dersleri veriyoruz. Günün sonunda çocuklarımız ve aileleri kendilerini daha güçlü, daha mutlu hissediyorlar” dedi.