Esenyurt'ta park yeri için kavga eden komşular sokağı birbirine kattı

Esenyurt’ta sokakta park yeri kavgası yapan şahıslar, komşularının araç camlarını tekme ve yumruklarla kırdı. Dehşet veren o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari aracı ile sokağa giren bir mahalleli, park etmeye çalıştı. O sırada sokak sakinleri sürücünden evlerinin önüne park etmemesini istedi. Aralarında kadınların da olduğu komşuların tartışması giderek büyürken taraflar arasında arbede çıktı. Küfür ve bağırmalar havada uçuştuktan sonra araç sürücüsü uzaklaşmak için hareket etti. Diğer taraftaki şahıslar ise araca tekme ve yumruklarla vurarak aracın camlarını kırdı. Olaya diğer sokak sakinleri güçlükle müdahale etmeye çalışırken, kavga aracın uzaklaşması ile son buldu. Bir süre sonra ihbar üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri kavgaya karışan şahıslar ile ilgili işlem yaparken dehşet veren o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.