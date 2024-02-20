Esenyurt'ta parklar bahara hazırlanıyor

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların bolca vakit geçirdiği parklarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirerek ilçeyi bahara hazırlıyor.

“Daha Yeşil Bir Esenyurt” projesi ile ilçedeki park sayını artıran Esenyurt Belediyesi vatandaşların nefes aldığı, çocukların oyunlar oynayarak verimli zaman geçirdiği parklarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı. İlk olarak Gülbahçe Mesire Alanı ve Muhtar Ali Deli Parkı’nda başlayan çalışmalar ilçe geneline yayılarak devam ediyor. Yeni bir görünüme kavuşturulan parklarda spor aletleri, oyun grupları, zemin yenileme ve çiçeklendirme işlemleri yapılırken, keyifli zaman geçirilen kamelya ve oturma gruplarında tadilat ve boyama çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca Esenyurt Belediyesi’nin belediyeye ait boş arsaları park alanlarına dönüştürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışma ile her mahallede bir parkı vatandaşların hizmetine sunan belediye, çocukların güvenli alanlarda keyifli vakit geçirmesine büyük katkı sunuyor.