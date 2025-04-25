Esenyurt'ta parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan 2 kadın yaralandı

Esenyurt’ta bir şahıs, parkta oturan eski karısına ve yanındaki kadına silahla ateş açtı. Olayda 2 kadın yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Gaziler Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta oturan iki kadından birinin eski kocası gelerek önce eski karısına daha sonra baldızı olduğu iddia edilen kadına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 2 kadın yaralandı.

Kadınların yardım çağrısı üzerine çevredeki vatandaşlar şüpheliyi tutarak silahı elinden aldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.