Esenyurt'ta polis uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde polisin asayiş uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde, Esenyurt’ta halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükûnunun sağlanması amacıyla, 4 aşamalı olarak "Asayiş ve Dar Alan Uygulaması" gerçekleştirildi. Bağlarçesme, Balıkyolu, Pınar ve Çınar mahallelerinde gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri şüpheli araçları durdurarak ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Bağlarçeşme Mahallesi’nde yapılan uygulamada bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulunurken, bir kişinin ise aranmasının olduğu tespit edildi. İki şahıs ekiplerce gözaltına alınarak Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.