Esenyurt'ta protesto için kahve dükkanına giren şahıslar, camları kırdı

Esenyurt'ta İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle ABD'li kahve markasının şubesinin camları kırıldı.

Esenyurt'ta protesto için kahve dükkanına giren şahıslar, camları kırdı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Esenyurt’ta İsrail’e destek verdiği gerekçesiyle ABD’li kahve markasının şubesinin camları kırıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki bir zincir kahve dükkanında meydana geldi. Gazze’ye saldırılar düzenleyen İsrail’e destek verdiği gerekçesiyle bir ABD’li kahve markasının şubesine giren kalabalık, protesto gösterisi yaptı. Bir süre sonra işyeri personeli ile grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası ortalık bir anda karışırken, grup ellerine aldıkları taşlarla kafenin camlarını kırdı. Olayda yaralanma yaşanmazken, kalabalık dağıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Öte yandan, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.