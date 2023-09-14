Esenyurt'ta rögardan kaçak göçmen çıktı

Esenyurt'ta üç gün boyunca yer altı kablolarının geçtiği rögarda yaşayan kaçak göçmen, zabıta ekipleri tarafından çıkartıldı. Şahsın yaşadığı rögardan valiz, kıyafetler, bıçak gibi malzemeler de çıkarken, o anlar kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta rögardan kaçak göçmen çıktı
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Esenyurt’ta üç gün boyunca yer altı kablolarının geçtiği rögarda yaşayan kaçak göçmen, zabıta ekipleri tarafından çıkartıldı. Şahsın yaşadığı rögardan valiz, kıyafetler, bıçak gibi malzemeler de çıkarken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde boş arazide meydana geldi. İddiaya göre otluk alandaki rögar kapağını kaldırarak içerisinde yaşayan yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt Belediyesi zabıta görevlileri tarafından fark edildi. Görevlilerin müdahalesi ile dışarı çıkan şahsın kaçak şekilde 3 gün boyunca rögarda yaşadığı öğrenildi. Şahsın yaşadığı yerden ise kablolar, valiz, bıçaklar ve boş pet şişeler çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, kaçak göçmen işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Şahsın rögardan çıkarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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