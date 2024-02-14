Esenyurt'ta sahte polis asayiş uygulamasında yakalandı, evinden çıkanlar şok etti

Esenyurt’ta sahte polis asayiş uygulamasında güven timlerinin şüphesi üzerine yakalandı. Üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şahsın evinde yapılan aramada silah, av tüfeği, çok sayıda fişek, muşta, jop, sahte polis yeleği ele geçirildi.

Esenyurt’ta 12 Şubat 2024 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında ekipler durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. U.S. isimli şahıs kendisini polis kimliği ile tanıtarak polis olduğunu söyledi. Şüphe üzerine şahsın kimliği kontrol edildi. Yapılan kontrolde şahsın polis kimliğinin sahte olduğu anlaşıldı. Ayrıca şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 235 adet tabanca fişeği, 37 adet av tüfeği fişeği, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet sahte polis yeleği, 1 adet çelik yelek, 2 adet el telsizi ve 1 adet telsiz şarj aleti, 1 adet çelik kask, 2 adet kasatura, 1’er adet askeri bıçak ve muşta, 2 adet cop, 5 adet tüfek kabzası, 1 adet tabanca feneri, 2 adet polis çakarı, 1 adet mermi kutusu, 2 adet yüzbaşı rütbesi apoleti, 2 adet askeri mont, 1’er adet kamuflaj pantolon ve gömlek, 3 adet tabanca kılıfı, 2 adet tüfek çantası ele geçildi. Evde bulunan D.Y.S. isimli kadın da gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.Y.S serbest bırakılırken, U.S. isimli şahıs ise ve “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından tutuklandı.