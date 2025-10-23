Esenyurt'ta Şampiyonlar Ligi heyecanı

Esenyurt’ta vatandaşlar, Galatasaray ile Bodo Glimt arasında oynanan karşılaşmayı kurulan dev ekranda izledi. Cumhuriyet Meydanı, maç boyunca yüzlerce vatandaşın coşkusuna sahne oldu.

Esenyurt Belediyesi, Şampiyonlar Ligi coşkusunu vatandaşlarla buluşturdu. Cumhuriyet Meydanı’na kurulan dev ekranda Galatasaray ile Bodo Glimt arasında oynanan karşılaşma, yüzlerce Esenyurtlunun katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Belediyenin mobil araçlardan yapılan ücretsiz ikramlarla keyifli bir akşam geçiren vatandaşlar, Galatasaray’ın 3-1’lik galibiyetini hep birlikte kutladı. Sarı-kırmızılı ekibin sahadaki üstün performansı, meydanda toplanan taraftarlara büyük gurur yaşattı. Maçın ardından müzik ve tezahüratlarla renkli görüntüler oluşurken, meydannda adeta bayram havası esti.

Dev ekranda maç keyfi sürecek

Esenyurt Belediyesi, futbol tutkunları için dev ekran keyfini sürdürmeye devam edecek. Bu akşam saat 19.45’te Fenerbahçe’nin Alman temsilcisi Stuttgart ile oynayacağı mücadele ile 22.00’de başlayacak Samsunspor-Dinamo Kiev karşılaşması da Cumhuriyet Meydanı’nda dev ekrandan canlı olarak yayınlanacak. Esenyurtlular, Şampiyonlar Ligi heyecanını yine hep birlikte yaşayacak.