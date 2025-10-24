Esenyurt'ta sanat dolu bir akşam: Hayati İnanç'tan 'Hayata Şiirden Bakmak' söyleşisi

Esenyurt Belediyesi’nin ekim ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Yazar Hayati İnanç, "Hayata Şiirden Bakmak" konulu söyleşide vatandaşlarla buluştu.

Yazar Hayati İnanç, "Hayata Şiirden Bakmak" konulu söyleşi ile vatandaşlarla buluştu. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sözün, şiirin ve hikayelerin büyülü dilini içten bir üslupla paylaşan İnanç, salondaki samimi atmosferle dinleyicilere adeta başka bir dünyanın kapılarını araladı. Esenyurt Belediyesi yetkilileri, kültür ve sanat etkinliklerinin yıl boyunca devam edeceğini, her yaştan vatandaşı bu buluşmalara davet ettiklerini belirtti.

"Gençlerin klasik edebiyatımıza bu denli ilgi göstermesi ümit verici"

Etkinlik boyunca klasik edebiyatın inceliklerinden, kültürel mirasın öneminden ve gençliğin edebiyata olan ilgisinden söz eden İnanç, "Hakikaten muhteşemdi. Çok büyük ilgi vardı ve yaş ortalaması oldukça düşüktü, gençler çoğunluktaydı. Bu beni çok sevindirdi. Gençlerin klasik edebiyatımıza bu denli ilgi göstermesi ümit verici. Milletimizden hiçbir zaman umudumu kesmedim. Modernitenin hastalıkları, sosyal medyanın arızaları olabilir ama insanımızın mayası yerli yerinde. Güzel sözler konuşuldukça, güzel insanlar anlatıldıkça dinleyenler eksik olmuyor" dedi.

"Büyük bir ilgiyle dinlediler"

İnanç, programın hazırlanmasında emeği geçen Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederek, "Katılım çok anlamlı ve değerliydi. Gençler buraya gelirken biliyorlardı ki burada top yok, pop yok, eğlence yok. Buna rağmen iki saati aşkın bir süre büyük bir ilgiyle dinlediler. Kapasitenin iki katı kadar katılım oldu. Bu da gerçekten heyecan verici ve ümit artırıcı bir tablo" ifadelerini kullandı.